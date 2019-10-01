Заседание по иску к ДУК Сормовского района состоится 29 октября Политика

Заседание по иску к ДУК Сормовского района состоится 29 октября 2019 года. Согласно определению арбитражного суда, исковое заявление комитета по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода к "ДК "СОРМОВО", гендиректором которой является депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Шумилков, принято к производству.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 октября. Сумма исковых требований составляет 596,9 тыс. рублей.

Напомним, Домоуправляющая компания Сормовского района также подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. По версии следствия, руководство компании применило схему минимизации налоговых обязательств путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные и взаимосвязанные организации якобы самостоятельно осуществлявшие управление многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах.