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Общество

Слушания по включению Новинок в территорию Нижнего Новгорода перенесли на 18 октября

02 октября 2019 10:33  [111] Общество

Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода перенесли на 18 октября 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Изначально было решено провести слушания 10 октября, но потом были внесены изменения. Они пройдут 18 октября, начало в 15:00 по адресу: кремль, корпус 5 (нижегородская администрация), большой зал, 2 этаж.

Отметим, что международный форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

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