Слушания по включению Новинок в территорию Нижнего Новгорода перенесли на 18 октября Общество

Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода перенесли на 18 октября 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Изначально было решено провести слушания 10 октября, но потом были внесены изменения. Они пройдут 18 октября, начало в 15:00 по адресу: кремль, корпус 5 (нижегородская администрация), большой зал, 2 этаж.

Отметим, что международный форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.