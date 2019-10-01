Следователи проводят обыски в трех нижегородских охранных организациях Бизнес

Следователи проводят обыски в трех нижегородских охранных организациях. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, по факту уклонения организациями от уплаты налогов на общую сумму свыше 91 млн рублей возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, руководители взаимозависимых организаций, осуществляющих охранную деятельность, создало схему уклонения от уплаты налогов путем создания документооборота с фиктивными организациями, с которыми фактически отсутствовали какие-либо хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В результате указанных действий в 2012-2014 годах руководством указанных организаций не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 91 миллион 250 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят обыски в офисах организаций, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.

Кроме того, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее региональный СУ СК обратился к губернатору Нижегородской области с предложением направлять на покупку жилья для детей сирот возвращенные в бюджет деньги, полученные в результате расследования уголовных дел от налоговых преступлений.

Напомним, Домоуправляющая компания Сормовского района (гендиректор Николай Шумилков) также подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. По версии следствия, руководство компании применило схему минимизации налоговых обязательств путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные и взаимосвязанные организации якобы самостоятельно осуществлявшие управление многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах.