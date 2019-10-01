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Общество

Конкурс на разработку документации по гидроузлу в Балахне отменен

02 октября 2019 14:26  [34] Общество

Конкурс на разработку документации по первому этапу строительства низконапорного гидроузла в Нижегородской области отменен. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Причины отмены закупки, размещенной в августе этого года, не уточняются.

Напомним, в качестве заказчика выступала "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", стоимость контракта составляла 35 млн рублей.

Нижегородская область начала готовится к строительству низконапорного гидроузла в октябре 2018 года. Выделение земельных участков для строительства началось в ноябре этого же года.

В настоящее время вопрос строительства низконапорного гидроузла все еще остается открытым.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росречморфлота о перераспределении средств в размере 12,6 млрд рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов, на мероприятия проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Таким образом, планируется отложить строительство Нижегородского гидроузла.

При этом экоактивист, исполнительный директор экологической автономной некоммерческой организации "Вьюница" Владимир Орехов отмечал, что "перераспределение федеральных средств, предназначенных для гидроузла на строительство дорог, не означает закрытие проекта по возведению плотины".

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