"Перераспределение средств с гидроузла на дороги не означает закрытие проекта по строительству плотины", - Владимир Орехов

Владимир Орехов
"Перераспределение федеральных средств, предназначенных для гидроузла на строительство дорог, не означает закрытие проекта по возведению плотины", - сказал экоактивист, исполнительный директор экологической автономной некоммерческой организации "Вьюница" Владимир Орехов.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность перераспределения средств в размере 12,6 млрд рублей, предназначенных для новых гидроузлов, на мероприятия проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Таким образом, планируется отложить строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов.
Владимир Орехов пояснил, что "работа над проектом нижегородского гидроузла идет, но в стране есть другие и приоритетные задачи".
"Наша власть находится в жестких условиях — необходимо выполнить условия, поставленные федеральным правительством, в числе которых строительство гидроузла, но также нужно отстаивать интересы нижегородцев", - отметил эколог.
"Считаю, что нижегородское правительство поступает правильно и логично, выслушивая и ту и другую сторону. Сейчас однозначного решения по этому вопросу нет, так как его принимают на федеральном уровне", - подытожил Владимир Орехов.
Ранее сообщалось, что перераспределение средств с гидроузла на дороги является возвратным, то есть деньги вернутся в речные проекты позднее.
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