Теплоснабжением обеспечено 100% многоквартирных домов Нижнего Новгорода Общество

Теплоснабжением обеспечено 100% многоквартирных домов Нижнего Новгорода (7 755 домов). Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации 2 октября 2019 года.

В департаменте добавили, что сейчас работают 100% городских котельных.

"Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления", – говорится в сообщении.

Напомним, отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы начата с 18 сентября, раньше официальной даты начала отопительного периода.

Напомним также, что департамент жилья и инженерной инфраструктуры запустил горячую линию по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода.