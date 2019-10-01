"Т Плюс" открыла новую детскую площадку в Дзержинске Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" открыл новую детскую площадку в дзержинском парке "Радуга" 2 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что детский городок построен в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс". Место для его установки выбиралось совместно с администрацией города. Оборудование площадки полностью соответствует стандартам и параметрам безопасности.

Детский парк "Радуга", примыкающий к Дворцу детского творчества, находится в центре города и пользуется популярностью у жителей города.

На новой площадке с резиновым покрытием разместились двухэтажный игровой комплекс "дом медведя ", качалка на пружине, качели.

По случаю открытия комплекса для детей в парке была организована развлекательная программа с подвижными играми и выступлением коллектива воспитанников Дворца детского творчества, всем юным гостям вручили подарки – сладости и воздушные шары.

"Спасибо компании "Т Плюс" за эту красивую детскую площадку, которой будут пользоваться наши юные горожане", – сказал на церемонии открытия комплекса глава города Дзержинска Иван Носков.

"Новые детские площадки – наш вклад в развитие городской среды, маленькие дзержинцы смогут здесь играть и физически развиваться, проводить время с пользой и удовольствием", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Напомним, проект "Территория детства с Т Плюс" реализуется в 16 регионах работы компании. В Дзержинске первый игровой комплекс в рамках проекта был установлен в 2018 году на улице Окская Набережная, еще пять детских площадок и два комплекса воркаутов построено в Кстове.