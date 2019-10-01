Количество несчастных случаев на производстве в Нижегородской области выросло в 2 раза с начала 2019 года Происшествия

Количество несчастных случаев на производстве в Нижегородской области выросло в 2 раза с начала 2019 года. Об этом сообщает региональная Государственная инспекция труда.

За период январь-сентябрь 2019 года Гострудинспекция в Нижегородской области зарегистрировала 82 несчастных случая с тяжелым исходом, связанных с производством. Всего пострадали 96 человек, из них 20 – погибли.

За аналогичный период предыдущего года было зарегистрировано 63 несчастных случая, связанных с производством. Всего пострадавших – 63 человека, в том числе погибших – 8 человек. Таким образом, случаев гибели на производствах стало в 2,5 раза больше.

Напомним, более 1 млн рублей заплатит дзержинский "ГосНИИ "Кристалл" за нарушение норм охраны труда.

Ранее агентство сообщало о ЧП на производствах, в том числе о случае, когда работнику завода в Выксе оторвало пальцы руки кузнечным станком.