Работнику завода в Выксе оторвало пальцы руки кузнечным станком Происшествия

Фото: с сайта Роструда

Наладчику кузнечно-прессового оборудования ПАО "Завод корпусов" в Выксе Нижегородской области оторвало пальцы руки станком. Об этом сообщила региональная инспекция труда 25 июня 2019 года.

Согласно информации, 21 июня кузнец-штамповщик термопрессового цеха обратился к наладчику кузнечно-прессового оборудования, чтобы тот отрегулировал станок – на прессе перестала прорубаться заготовка.

Наладчик подошел к оборудованию, кузнец-штамповщик стал показывать, что деталь не прорубается. Когда кузнец-штамповщик нажал на педаль, то услышал крик наладчика. оказалось, что 33-летнему работнику оторвало пальцы рук.

В настоящее время проверяется соблюдение норм охраны труда в части обучения сотрудников завода безопасным методам работы на оборудовании, устанавливаются причины несчастного случая.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту ампутации пальцев мастера гильотиной на Борской фабрике.