Более 1 млн рублей заплатит дзержинский "ГосНИИ "Кристалл" за нарушение норм охраны труда Происшествия

АО ГосНИИ Кристалл Фото: из соцсети ВКонтакте

Более 1 млн рублей штрафа заплатит дзержинское АО "ГосНИИ "Кристалл" за нарушение норм охраны труда. Об этом сообщает государственная инспекция труда Нижегородской области.

В ходе внеплановой проверки были обнаружены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью работников.

Отсутствие спецодежды и спецобуви

В частности, некоторые сотрудники не были обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Аппаратчикам не были выданы комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканных материалов, сапоги резиновые с защитным подноском, фартук из полимерных материалов, а электромонтеру - куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами и термостойкий защитный щиток. Сантехнику и слесарю - костюмы для защиты от растворов кислот и щелочей, а электрогазосварщикам - перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла. У начальников лабораторий не было нарукавников из полимерных материалов, у техника - фартука из полимерных материалов с нагрудником.

(фото из соцсети ВКонтакте)

Сотрудники без медосмотра

Кроме того, работники были допущены к работе без предварительного медосмотра, а также без обучения и проверки знаний по охране труда.

В ходе проверки также было выявлено, что 157 работников предприятия, чья деятельность связана с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, а также работающих в условиях повышенной опасности, не прошли обязательные психиатрические освидетельствования и были допущены к исполнению трудовых обязанностей.

По результатам проверки АО "ГосНИИ "Кристалл" привлечено к административной ответственности в виде штрафов в сумме 1,1 млн. рублей.

ЧП на "ГосНИИ "Кристалл"

Напомним, на территории НИИ с начала 2019 года произошло два ЧП, связанных со взрывами. Одно из происшествий случилось 4 апреля. В результате взрыва полностью разрушено одноэтажное кирпичное здание. Взрыв произошел в результате пожара на территории 5 кв. метров в здании цеха. Из-за этого, по данным МЧС, загорелась сухая растительность на улице. Около здания огонь распространился на территории 180 кв. м. Позже стало известно, почему произошел пожар: при выгрузки взрывчатой смеси из смесителя произошло возгорание с последующим взрывом. Погибших и пострадавших в результате этого ЧП на территории НИИ не зафиксировано.

(взрыв на ГосНИИ Кристалл, из соцсети ВКонтакте)

Еще одно чрезвычайное происшествие на территории НИИ произошло 1 июня 2019 года. Это также были взрывы. В результате разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м. На предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня бомбы.

Ранее сообщалось, что Ростех выделит дзержинскому ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на создание новых производств.

Также агентство писало о том, что дзержинский завод им.Свердлова взыскивает с "ГосНИИ "Кристалл" 2,3 млн рублей.