АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию участков нефтепровода Горький - Рязань-2 в Нижегородской области

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АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода Горький - Рязань-2 в Кстовском районе Нижегородской области.Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Плановые работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения и капитального ремонта объектов магистральных трубопроводов АО "Транснефть-Верхняя Волга".
Реконструкция участков МН началась в марте 2018 года. Была произведена плановая замена свыше 10,5 км линейной части магистрального трубопровода с заменой узлов запорной арматуры и системы защиты от коррозии.
На производственном объекте были задействованы более 50 человек и 30 единиц специальной техники.
Работы по реконструкции участков магистрального нефтепровода Горький - Рязань-2 проведены в целях повышения надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть".
После завершения работ АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило технологическое подключение реконструированных линейных участков к действующему магистральному нефтепродуктопроводу. Объект введен в эксплуатацию, отметили в пресс-службе.
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