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Бизнес

Нижегородских продавцов оштрафовали за бюсты Ленина, Пушкина и Лермонтова на Б. Покровской

04 октября 2019 14:39  [97] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородских продавцов оштрафовали за бюсты Ленина, Пушкина и Лермонтова на ул. Б. Покровской. Об этом сообщили в городском управлении административно-технического и муниципального контроля.

В ходе рейда было составлено 3 протокола об административном правонарушении за осуществление торговой деятельности вне специально отведенного для этого места (ч.1 ст.2.5 КоАП Нижегородской области – штраф от 3 до 4 тысяч рублей на физическое лицо).

У нарушителей изъяли 143 бюста из гипса, среди которых В.И. Ленин, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, М.Ю. Лермонтов и Ю.А. Гагарин.

Как выяснилось, нарушители разгружали бюсты с транспортного средства, которое было припарковано на пешеходной улице. Фотоматериалы с данным нарушением правил дорожного движения были направлены в ГИБДД.

Напомним, сотрудники управления также изъяли самодельные рекламные щиты у "зазывал" на площади Горького после обращения жителей. Ранее, те же лица занимались незаконной рекламной деятельностью, используя громкоговорители, на улице Б.Покровской возле дома №2, за что неоднократно были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, художникам предоставят легальное место на ул.Б.Покровской для продажи картин.

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