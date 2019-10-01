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Культура и отдых

"Число посетителей кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" может вырасти до миллиона к 2025 году", - Глеб Никитин

04 октября 2019 17:17  [83] Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО 4 октября 2019 года в Казани. Провел совещание полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщили в пресс-службе правительства области.

Как подчеркнул глава региона, сегодня Нижегородская область является одной из популярных туристических направлений, занимая в России 8 место и 2-е в Приволжском федеральном округе. За 10 лет с 985 тысяч до 2,75 миллионов человек увеличился туристскоэкскурсионный поток.

В частности, Глеб Никитин рассказал о развитии паломнического туризма. Ключевым проектом в этом направлении является проект туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". В 2018 году он был поддержан президентом России Владимиром Путиным. В марте 2019 года правительством Российской Федерации было подписано распоряжение об утверждении перечня мероприятий по развитию кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". 

На развитие паломническо-туристического кластера выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

"Многое удалось сделать за последние два года. Воссоздан Успенский собор Свято-Успенского монастыря Саровской пустыни и открыт Центр славянской культуры в селе Дивеево. Для комфортной логистики построены объездная дорога и мост в Сарове, юго-восточный объезд центральной части села Дивеево, высвобождены исторические здания монастырей, занимаемых гражданскими структурами", - отметил губернатор. "Если в 2011 году Дивеевскую обитель посетили около 80 тысяч человек, то за 2018 год количество туристов возросло до 341 тысячи. А в 2019-м их уже больше 400 тысяч. Положительная динамика прироста туристов за последние годы даёт основания полагать, что к 2025 году число посетителей кластера может увеличиться до 1 миллиона человек в год – разумеется, при условии создания соответствующей инфраструктуры", - добавил Глеб Никитин.

Что касается инфраструктуры, то в середине сентября вторую партию автобусов закупили для развития паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров. Напомним, что в сентябре 2019 года планировалось открыть новую дорогу для кластера. Речь идет о юго-восточном обходе центральной части села Дивеево.

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