Вторую партию автобусов закупили для развития паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Вторую партию автобусов закупили для развития паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что в Арзамас прибыли шесть новых автобусов КАВЗ большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Завтра, 14 сентября, они выйдут работать на городские маршруты, ведущие к крупным предприятиям.

"Уже получены номера, лицензии, полисы ОСАГО. Автобусы оборудованы для маломобильных граждан. Транспорт полностью российского производства, а значит не будет проблем с их обслуживанием", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев

В пресс-службе пояснили, что это вторая партия из 17 машин разной вместимости, закупленных в рамках развития кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" для муниципального предприятия Арзамаса. В настоящее время 11 автобусов уже вышли на городские маршруты – это автобусы марки ПАЗ средней вместимости. Они могут работать как на бензине, так и на метане.

"За последнее пятилетие это самое масштабное обновление автопарка пассажирского предприятия. Во второй партии автобусов комфортные машины повышенной вместимости, оснащенные в соответствии с современными требованиями. Один такой КАВЗ рассчитан на 90 человек. Автобусы выйдут на городские рейсы с наиболее загруженным пассажиропотоком. Как и весь автопарк АПАТ, они будут подключены к системе "Яндекс.Транспорт" для удобства пассажиров", - рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

На обновление автобусного парка в Арзамасе из областного бюджета выделено 65,2 млн рублей – это 99% от общей стоимости закупки новых автобусов. Еще 0,6 млн рублей добавлено из местного бюджета.

"Вопросы обновления подвижного состава муниципальных предприятий в районах области прорабатываются нами постоянно. Недавно первая партия новых автобусов также поступила в Дзержинск. Обновление автопарков МУПов продолжится и в следующем году", - добавил Павел Саватеев.

Напомним, что в сентябре 2019 года планируют открыть новую дорогу для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Речь идет о юго-восточном обходе центральной части села Дивеево.

Напомним также, что на развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

Средства предназначены для строительства автостанций и объектов освещения, газификации нескольких улиц в Дивеевском районе, благоустройства территорий общего пользования в Сарове, Арзамасе и Дивеево, реставрации Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, а также реставрации дома Белянинова и строительства центров культурного развития.

Кроме того, план развития кластера предусматривает расчистку рек Теша в Арзамасском районе, Вичкинза в Дивеевском районе и реки Сатис в Сарове.