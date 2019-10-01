Все виды оплаты проезда на общественном транспорте начали принимать в Дзержинске Экономика

Все виды оплаты проезда на общественном транспорте начали принимать в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 4 октября 2019 года.

Дзержинск стал первым городом в области, выполняющим требования 54-ФЗ.

Как отметил директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков, в Дзержинске система безналичной оплаты проезда работает наиболее успешно по сравнению с другими городами региона. Город стал первым по области, где принимают оплату проезда как наличными, так и по карте.