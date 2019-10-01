Инсталяция вновь "оживит" фасад "Маяка" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Инсталяция вновь оживит фасад Маяка в Нижнем Новгороде

Инсталяция вновь "оживит" фасад "Маяка" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, аудиовизуальную инсталляцию продемонстрируют на фасаде Банка Рукавишниковых на Нижне-Волжской набережной во время форума "Россия – спортивная держава".

Отмечается, что на фасаде бывшей фабрики "Маяк" будут представлены как проекции, использовавшиеся на фестивале "INTERVALS" в апреле 2019 года, так и новое шоу. Композиции будут посвящены спорту Нижегородской области и предстоящему 800-летию города. В частности, инсталляции оживят брендинг форума "Россия – спортивная держава", а также расскажут о лучших спортсменах области и массовом спорте в регионе

Демонстрации будут проходить ежедневно с 10 по 13 октября с 18:00 до 01:00.

Напомним, более 20 тыс человек посетили международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS с 12 по 14 апреля 2019 года. Арт-объектами стали 12 нижегородских достопримечательностей. Как это было, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.