Дождь, снег и +1° ожидают нижегородцев в ближайшие дни Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижегородской области дождливую погоду; в ближайшие три дня ожидается от +1° до +8° градусов.

Как сообщается на сервере прогноза погоды, в понедельник — 7 октября, днем прогнозируется +2°…+3°, но по ощущениям как минус 1°… -2°. Весь день пасмурно и небольшой дождь. Ночью также ожидается +2°…+3° (по ощущениям - минус 3°).

Во вторник нижегородцам на протяжении всего дня прогнозируют снег. Температура воздуха днем от +2° до +4° (ощущается как −2°), ночью от +1° до +2°.

Среда 9 октября также ожидается пасмурной и дождливой. Днем температура не поднимется выше +7° (по ощущениям как 0°), ночью от +4° до +5°.

Напомним, что устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре. Первый снег 2019 года в регионе выпал в 20-х числах сентября.

Напомним также, что зима в Нижегородской области прогнозируется не холодной.