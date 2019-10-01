Дождь, снег и +1° ожидают нижегородцев в ближайшие дни

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Синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижегородской области дождливую погоду; в ближайшие три дня ожидается от +1° до +8° градусов.
Как сообщается на сервере прогноза погоды, в понедельник — 7 октября, днем прогнозируется +2°…+3°, но по ощущениям как минус 1°… -2°. Весь день пасмурно и небольшой дождь. Ночью также ожидается +2°…+3° (по ощущениям - минус 3°).
Во вторник нижегородцам на протяжении всего дня прогнозируют снег. Температура воздуха днем от +2° до +4° (ощущается как −2°), ночью от +1° до +2°.
Среда 9 октября также ожидается пасмурной и дождливой. Днем температура не поднимется выше +7° (по ощущениям как 0°), ночью от +4° до +5°.
Напомним, что устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре. Первый снег 2019 года в регионе выпал в 20-х числах сентября.
Напомним также, что зима в Нижегородской области прогнозируется не холодной.
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