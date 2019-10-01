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Общество

Новый авиарейс свяжет Нижний Новгород и Екатеринбург

08 октября 2019 09:23  [67] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новый авиарейс свяжет Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Как пояснили в пресс-службе, новый регулярный авиарейс организует авиакомпания "Ираэро". Самолеты начнут летать с 18 октября.

Рейс будет выполнятся частотой два раза в неделю по средам и пятницам. Из Нижнего Новгорода воздушные судна станут вылетать в 12:10 мск, из Екатеринбурга — в 16:50 по местному времени.

"Ираэро" станет осуществлять перелеты на самолетах Sukhoy Superjet 100.

Напомним, что новые авиарейсы в Екатеринбург в 2019 году вошли в перечень субсидированных из бюджета Нижегородской области. Напомним также, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта анонсировала удорожание авиабилетов авиабилеты в России на 9-10% по сравнению с прошлым годом.

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