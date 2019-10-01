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Общество

Напугавшие нижегородцев провода в парке Пушкина являются основой для фонарей, - мэрия

08 октября 2019 15:36  [58] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Напугавшие нижегородцев оголенные провода в парке Пушкина, которые торчат из земли, являются основой для фонарей. Об этом сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья Виктор Сдобняков в ходе брифинга 8 октября 2019 года.

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" отмечали, что несмотря на то, что в парке после первого этапа благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" уже торжественно открыли детскую площадку и площадку для выгула собак, оголенные провода из земли являются признаком того, что работы еще не закончены.

"Мы видим не закрытые траншеи, со скопившейся водой и торчащие из земли не изолированные провода. Мы не знаем, находятся ли они под напряжением, и не хотим, чтобы кто-то из отдыхающих проверял это на горьком опыте", - прокомментировал ситуацию активист Игорь Абросимов.

(фото: Гражданский патруль)

Виктор Сдобняков в свою очередь заявил, что подрядчик попросту не успел установить запланированные 258 светильников. Их заказывали по индивидуальным проектам, но часть фонарей сначала привезли с браком и их пришлось переделывать по гарантии.

В настоящее время фонари подключены только в центральной части общественного пространства. Сейчас подрядчик ведет работы по установке опор, после чего займется проводкой.

Напомним, полное благоустройство нижегородского парка Пушкина планируется завершить в 2020 году.

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