"Оказалось, единовременно такое количество фонтанов Нижнего Новгорода вернуть к жизни очень сложно", - Владимир Панов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Как оказалось, единовременно такое количество фонтанов вернуть к жизни очень сложно", - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, комментируя ход реализации концессионного соглашения с ООО "Городские инженерные сети" (дочерней структуры ОАО "Нижегородский водоканал"), направленного на реконструкцию городских фонтанов.

Как сообщил глава города, на сегодняшний день уже выполнен ремонт восьми фонтанов. Не готовы фонтаны на ул. Энгельса, в сквере им. Люкина, на пр. Ильича, ул. Есенина и пр. Ленина.

"Не так часто город ремонтировал свои фонтаны. Даже "Водоканал", несмотря на все свои компетенции, оказался неспособен выполнить такой объем работ за короткое время. Фонтаны, к сожалению, будут сдаваться в октябре, поэтому нижегородцы получат позитивные эмоции только в следующем году", - сказал Владимир Панов.

Напомним, в этом году планировалась модернизация городских фонтанов: в Советском районе на улицах Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в переулке Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на улице Есенина, в Московском районе в сквере им. Люкина по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на улице Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.