Хранить спортинвентарь можно на Московском вокзале Нижнего Новгорода Общество

Хранить спортинвентарь можно на Московском вокзале Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", с октября 2019 года на территории железнодорожного вокзала доступна услуга сезонного хранения.



В камеру хранения вокзала, расположенную на цокольном этаже здания принимаются велосипеды, самокаты, сноуборды, тренажеры, сигвеи и палатки. На складе соблюдается температурный режим, поддерживается определенный уровень влажности воздуха для бережного хранения имущества.

Стоимость данной услуги 500 рублей за один сезон.

Зимний сезон длится с 1 октября по 1 апреля.

Летний сезон – с 1 апреля по 1 октября.

Ранее сообщалось,что туалеты на вокзалах крупных городов России станут бесплатными с января 2020 года.