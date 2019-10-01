Последние новости рубрики Общество
08 октября 2019 17:33  [46] Мэрия не анонсирует строительство фонтана на пл.Горького в Нижнем Новгороде
08 октября 2019 17:08  [57] Хранить спортинвентарь можно на Московском вокзале Нижнего Новгорода
08 октября 2019 17:02  [69] "Оказалось, единовременно такое количество фонтанов Нижнего Новгорода вернуть к жизни очень сложно", - Владимир Панов
08 октября 2019 16:44  [87] Туалеты на вокзалах крупных городов России станут бесплатными
08 октября 2019 15:36  [99] Напугавшие нижегородцев провода в парке Пушкина являются основой для фонарей, - мэрия
08 октября 2019 15:11  [147] Мэрия обещает завершить благоустройство Б.Покровской и стадиона "Водник" в 2020 году
08 октября 2019 14:37  [94] Акция по сбору макулатуры пройдет в школах Сормовского района
08 октября 2019 14:13  [95] Нижегородцы на фестивале фритуров изучили процесс производства и очистки воды
08 октября 2019 13:35  [105] Показ комедии "Девушки бывают разные" стартует в нижегородских кинотеатрах 10 октября
08 октября 2019 13:02  [148] Сотрудника газовой службы привлекли к ответственности за самовольную проверку счетчиков в Выксе
Общество

Хранить спортинвентарь можно на Московском вокзале Нижнего Новгорода

08 октября 2019 17:08  [57] Общество

Хранить спортинвентарь можно на Московском вокзале Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", с октября 2019 года на территории железнодорожного вокзала доступна услуга сезонного хранения.

В камеру хранения вокзала, расположенную на цокольном этаже здания принимаются велосипеды, самокаты, сноуборды, тренажеры, сигвеи и палатки. На складе соблюдается температурный режим, поддерживается определенный уровень влажности воздуха для бережного хранения имущества.

Стоимость данной услуги 500 рублей за один сезон.
Зимний сезон длится с 1 октября по 1 апреля.
Летний сезон – с 1 апреля по 1 октября.

Ранее сообщалось,что туалеты на вокзалах крупных городов России станут бесплатными с января 2020 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вокзал ГЖД
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph