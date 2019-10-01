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Общество

Уровень этилбензола в атмосфере Дзержинска превысил норму

09 октября 2019 10:35  [113] Общество

Фото: с сайта ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"

Уровень этилбензола в атмосфере Дзержинска превысил норму. Как сообщает Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября 2019 года в северной части города разовая концентрация этилбензола превысила ПДК в 1,5 раза.

Помимо этого, сообщили в ведомстве, уровень фенола в атмосфере достиг предельно допустимой концентрации.

Ранее, концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

СПРАВКА (Википедия):

При вдыхании паров этилбензола человек начинает чувствовать сонливость, усталость, головную боль. Появляются неприятные ощущения в носу, горле и животе, слезятся глаза, затрудняется дыхание. Этилбензол пагубно воздействует на работу и координацию мышц. При длительном воздействии на организм человека этилбензол провоцирует хронические заболевания крови и печени.

Фенол ядовит и относится к высокоопасным веществам. В частности, при вдыхании он вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.

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