Уровень этилбензола в атмосфере Дзержинска превысил норму Общество

Фото: с сайта ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"

Уровень этилбензола в атмосфере Дзержинска превысил норму. Как сообщает Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября 2019 года в северной части города разовая концентрация этилбензола превысила ПДК в 1,5 раза.



Помимо этого, сообщили в ведомстве, уровень фенола в атмосфере достиг предельно допустимой концентрации.



Ранее, концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде и Дзержинске.



СПРАВКА (Википедия):

При вдыхании паров этилбензола человек начинает чувствовать сонливость, усталость, головную боль. Появляются неприятные ощущения в носу, горле и животе, слезятся глаза, затрудняется дыхание. Этилбензол пагубно воздействует на работу и координацию мышц. При длительном воздействии на организм человека этилбензол провоцирует хронические заболевания крови и печени.



Фенол ядовит и относится к высокоопасным веществам. В частности, при вдыхании он вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.