Начальник нижегородского УМВД получил представление за неэффективную борьбу с торговлей в тоннелях Московского вокзала

Начальник нижегородского УМВД получил представление от прокуроров за неэффективную борьбу с незаконной торговлей в тоннелях Московского вокзала в Канавинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 октября 2019 года.
Так, прокуратурой проведено обследование подземных переходов. Соответствующая информация для принятия мер реагирования направлена в ОП № 2 УМВД по Нижнему Новгороду.
Кроме того, в рамках проверки проанализирована работа должностных лиц территориального отдела полиции по пресечению фактов незаконной торговли на территории района и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
Установлено, что в текущем году сотрудниками полиции снижена эффективность работы на данном направлении.
Так, за 8 месяцев 2018 года было составлено 539 протоколов за указанное нарушение, тогда как за 8 месяцев текущего года только 300 протоколов, что на 45 % меньше чем в прошлом году.
Вышеуказанное нарушение включено в обобщенное представление начальнику УМВД по Нижнему Новгороду.
Напомним, тоннель Московского вокзала был отремонтирован в конце 2017 года.
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