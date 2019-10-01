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Бизнес

Начальник нижегородского УМВД получил представление за неэффективную борьбу с торговлей в тоннелях Московского вокзала

10 октября 2019 10:11  [76] Бизнес

Начальник нижегородского УМВД получил представление от прокуроров за неэффективную борьбу с незаконной торговлей в тоннелях Московского вокзала в Канавинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 октября 2019 года.

Так, прокуратурой проведено обследование подземных переходов. Соответствующая информация для принятия мер реагирования направлена в ОП № 2 УМВД по Нижнему Новгороду.

Кроме того, в рамках проверки проанализирована работа должностных лиц территориального отдела полиции по пресечению фактов незаконной торговли на территории района и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Установлено, что в текущем году сотрудниками полиции снижена эффективность работы на данном направлении.

Так, за 8 месяцев 2018 года было составлено 539 протоколов за указанное нарушение, тогда как за 8 месяцев текущего года только 300 протоколов, что на 45 % меньше чем в прошлом году.

Вышеуказанное нарушение включено в обобщенное представление начальнику УМВД по Нижнему Новгороду.

Напомним, тоннель Московского вокзала был отремонтирован в конце 2017 года.

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