Подрядчик обещает завершить ремонт тоннеля у Московского вокзала в Нижнем Новгороде к 31 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Подрядчик планирует завершить ремонт подземного тоннеля у Московского вокзала в Нижнем Новгороде до 31 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района 27 декабря.

По данным райадминистрации, 31 декабря - срок окончания работ согласно контракту и "говорить о нарушении сроков нет оснований". Согласно информации, по состоянию на 27 декабря 2017 года ремонтные работы выполнены на 95% - в настоящий момент в тоннеле производятся работы по приведению его в надлежащий вид: шпаклевка, штукатурка, покраска, облицовка стен керамогранитом.

"Первоначально подрядчик взял на себя повышенные обязательства и рассчитывал завершить ремонтные работы досрочно, однако этому помешала выявленная протечка ливневых вод над стволом тоннеля в пределах полосы отвода железной дороги шириной 100 метров. Нарушения гидроизоляции были обнаружены при реконструкции инженерных сетей вокзального комплекса. Данный дефект был заактирован комиссией в составе представителей администрации Канавинского района, Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов и подрядной организации", - пояснили в администрации района.

Как сообщалось ранее, на момент проведения закупки срок завершения работ был обозначен 30 ноября 2017 года.

В конце ноября горадминистрация также сообщала, что ремонтные работы по тоннелю "несколько задерживаются по техническим причинам" и будут завершены к середине декабря.

Напомним, что ремонт подземного пешеходного перехода ведется в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Канавинского района с ООО "Престиж". Начальная цена контракта составляла 30,74 млн рублей. Источник финансирования: муниципальный дорожный фонд и бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год.