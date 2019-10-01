Завод им.Свердлова будет контролировать изменения содержания фенола в Оке рядом с Дзержинском Общество

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Завод им.Свердлова будет контролировать изменения содержания фенола в Оке рядом с Дзержинском. Об этом сообщили на предприятии.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что превышения ПДК фенола в Оке не выявлено. Проверка проводилась после поступления информации от завода им.Свердлова.

Между тем, на заводе утверждают, что фенол в воде присутствует. Вещество обнаружено в воде Желнинского водозабора на Оке. Предприятие распространило обращение к руководителям местных организаций с просьбой ограничить потребление воды для питья. При этом на заводе сообщают, что содержание фенола в Оке не достигает предельно допустимых значений.

Напомним, Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 октября распространило информацию о том, что днем ранее уровень фенола в атмосфере Дзержинска достиг предельно допустимой концентрации.