Последние новости рубрики Общество
10 октября 2019 12:02  [53] Стенды для зарядки гаджетов установили в нижегородском метро
10 октября 2019 11:43  [85] Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК фенола в Оке в районе Дзержинска
10 октября 2019 09:32  [127] Дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта сетей "Теплоэнерго"
09 октября 2019 19:02  [260] Нижний сегодня: главные события дня
09 октября 2019 17:35  [285] Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с волонтерами форума "Россия - спортивная держава"
09 октября 2019 16:23  [164] Совещание с участием председателей гаражных кооперативов Дзержинска пройдет 16 октября
09 октября 2019 16:20  [173] Мэрия обещает в 2020 году построить комплексы для воркаута в каждом районе Нижнего Новгорода
09 октября 2019 16:04  [162] ОБЖ в школе Дзержинска начали преподавать по программе "VR"
09 октября 2019 15:23  [999] Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области построят в двух уровнях
09 октября 2019 14:54  [159] Нижегородский водоканал примет участие в разработке программы стажировок
Общество

Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК фенола в Оке в районе Дзержинска

10 октября 2019 11:43  [85] Общество

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области не выявили превышения ПДК фенола в Оке в районе Дзержинска. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на региональное ведомство.

После поступления информации от завода им.Свердлова о превышении содержания фенола в реке управлением Роспотребнадзора организован дополнительный отбор проб воды в местах водозабора.

По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций фенола не выявлено. Обращений от граждан с жалобами на ухудшение качества воды в управление Роспотребнадзора не поступало.

Напомним, специалисты другого управления - Росприроднадзора проверят причину образования зеленого пятна на поверхности затона Оки в Дзержинске.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph