Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК фенола в Оке в районе Дзержинска Общество

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области не выявили превышения ПДК фенола в Оке в районе Дзержинска. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на региональное ведомство.

После поступления информации от завода им.Свердлова о превышении содержания фенола в реке управлением Роспотребнадзора организован дополнительный отбор проб воды в местах водозабора.

По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций фенола не выявлено. Обращений от граждан с жалобами на ухудшение качества воды в управление Роспотребнадзора не поступало.

Напомним, специалисты другого управления - Росприроднадзора проверят причину образования зеленого пятна на поверхности затона Оки в Дзержинске.