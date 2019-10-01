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Общество

Нижегородский водоканал проводит отбор проб из-за информации о содержании фенола в Оке

11 октября 2019 09:44  [88] Общество

АО "Нижегородский водоканал" проводит дополнительный мониторинг качества воды в реке Ока в связи с информацией, поступившей от завода имени Я. М.Свердлова", расположенного в Дзержинске.

"С целью контроля качества водоподготовки Нижегородским водоканалом со вчерашнего дня каждый час проводится отбор проб в месте водозабора на реке Ока. До настоящего момента отклонений по содержанию фенола не выявлено, соответственно, водопроводная вода в Нижнем Новгороде безопасна", - сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что превышения ПДК фенола в Оке не выявлено. Проверка проводилась после поступления информации от завода им.Свердлова.

Между тем, на заводе утверждают, что фенол в воде присутствует. Вещество обнаружено в воде Желнинского водозабора на Оке. Предприятие распространило обращение к руководителям местных организаций с просьбой ограничить потребление воды для питья. При этом на заводе сообщают, что содержание фенола в Оке не достигает предельно допустимых значений.

Напомним, Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 октября распространило информацию о том, что днем ранее уровень фенола в атмосфере Дзержинска достиг предельно допустимой концентрации.

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