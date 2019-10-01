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Общество

Прокуратура выясняет обстоятельства обрушения стены духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде

11 октября 2019 12:28  [22] Общество
Здание Центра подготовки церковных специалистов до обрушения стены (розовое)

Здание Центра подготовки церковных специалистов до обрушения стены (розовое)

Фото: Нижегородская епархия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) Нижегородской области инициировало совместную с прокуратурой проверку по факту обрушения стены Центра подготовки церковных специалистов епархии на ул.Суетинской. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГО ОКН.

"В связи с информацией об обрушении стены здания сотрудники управления 8 октября 2019 года провели мероприятия по контролю за состоянием объекта. По их результатам организована работа по согласованию внеплановой выездной проверки", - отметили в УГО ОКН.

В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего обрушения, установлены виновные лица и приняты соответствующие меры правового воздействия.

В ведомстве добавили, что в настоящее время Нижегородская епархия ликвидирует последствия обрушения.

(фото: ГУ МЧС России по НО)

Ранее в епархии сообщали, что для того, чтобы сохранить строение на объекте с 2019 года осуществлялись работы по водоотведению, созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона. Однако во время укрепительных работ одна из стен обрушилась "в связи с ветхостью и продолжающимися дождями".

В управлении госохраны ОКН пояснили, что в марте 2019 года духовному заведению действительно было выдано задание осуществить мероприятия по сохранению объекта. Но научно-проектная документация на проведение работ по сохранению здания на согласование в управление не поступала.

Виды, состав и стоимость работ по восстановлению объекта будут определены проектно-сметной документацией, разработанной специализированной организацией по заказу Нижегородской епархии.

СПРАВКА:

Дом по адресу ул. Суетинская, 29 является объектом культурного наследия регионального значения. Год постройки – до 1917 года. С восточной стороны здания имеется пристрой 1970 года, не являющийся частью объекта культурного наследия.

Здание находится в муниципальной собственности Нижнего Новгорода, в 2010 году было передано в безвозмездное пользование на неопределенный срок религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)". Строение используется духовным образовательным учреждением среднего профессионального религиозного образования Нижегородской области "Нижегородское православное женское духовное училище" для проведения образовательного процесса.

Здание в последний раз ремонтировалось до 2015 года.

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