Студенты ННГУ организовали хакатон по оптимизации производственных процессов "Теплоэнерго" Общество

Фото: ННГУ

Студенты ННГУ им. Лобачевского Анастасия и Кирилл Скосыревы организовали хакатон по оптимизации производственных процессов нижегородского АО "Теплоэнерго". Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования России.

С чего все начиналось?

Студенты радиофизического факультета – супруги Кирилл и Анастасия Скосыревы предложили сборочную инструкцию дополненной реальности в рамках участия в конкурсе IT-специалистов "Цифровой прорыв".

В работе Скосыревых представлен порядок действий при реализации сборочных операций на промышленных предприятиях. Система также контролирует ошибки, допущенные сборщиками, и отправляет отчеты технологам.

Эти разработки были поддержаны университетом Лобачевского и ведутся в лабораториях Центра инновационного развития ННГУ.

Затем 4 октября 2019 года Кирилл и Анастасия Скосыревы рассказали о своем проекте на заседании наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" под председательством президента России Владимира Путина.

Как именно проходит хакатон?

В развитие идей "Цифрового прорыва" 12-13 октября команда молодых разработчиков во главе со Скосыревыми при поддержке Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области и АО "Теплоэнерго" проводят на площадке ННГУ им. Лобачевского хакатон по оптимизации производственных процессов среди студенческих команд нижегородских вузов.

(фото: ННГУ)

Во время прохождения хакатона студенты за 36 часов создадут собственные digital-проекты в области теплоснабжения. Командам в составе от 3 до 5 человек будет предложено найти решения одной из задач по оптимизации производства – создать единую систему управления технологическими процессами, разработать оптимальный алгоритм ведения ремонтных работ, а также найти оптимальный алгоритм сбора данныхс приборов учета.

По словам организатора мероприятия со стороны АО "Теплоэнерго" Екатерины Красниковой, развитие предприятия невозможно без инновационных подходов к решению производственных задач.

"Хакатон – это важный шаг в реализации большой программы по интеграции научного потенциала в производство. Разработки и достижения вузов, их студентов, безусловно, могут быть полезны Теплоэнерго как компании, стремящейся к внедрению новейших технологий и практик. Ждем от хакатона интересных решений и перспективных проектов, которые сможем в дальнейшем использовать в работе Теплоэнерго", – добавила она.

Другие разработки Скосыревых

Кирилл и Анастасия Скосыревы уверены, что технологии виртуальной реальности нужно популяризировать, поскольку большинство людей думают, что VR существует только для игр.

"После победы в региональном этапе "Цифрового прорыва" руководство университета предложило нам стать резидентами Центра инновационного развития ННГУ, и мы вместе начали работу над реализацией сразу нескольких совместных проектов: хакатон для Теплоэнерго, курсы для юных программистов, разработка VR-тренажеров для сферы образования. В этом году в Университете Лобачевского открылось медицинское направление, и мы очень хотим попробовать запустить и внедрить виртуальные тренажеры для медиков, чтобы они учились не на живых людях, а, скажем так, на виртуальной реальности, чтобы набраться опыта", – сказал Кирилл Скосырев.

"Существуют разные вариации медицинского проекта. Мы пытаемся понять потребности студентов-медиков: чтобы те хотели видеть в процессе обучения. К примеру, можно создать учебники, которые позволяют с использованием визуализации рассмотреть органы с разных сторон", – продолжила Анастасия.

"Благодаря нашей совместной работе, команда встретилась с министром информационных технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым. На встрече обсуждались дальнейшие планы команды и перспективы внедрения наших проектов в городскую среду. Кроме всего прочего, в планах – разработка приложения с технологией дополненной реальности для исторических мест и монументов Нижнего Новгорода", – отметила Анастасия Скосырева.

Хакатон как социальный лифт для студентов ННГУ

(фото: ННГУ)

В университете уверены - участие студентов в хакатоне – это уникальная возможность проявить себя и применить свои знания для решения актуальных задач, которые возникают на предприятиях. Одна из целей университета Лобачевского – организовать как можно больше подобных площадок, что позволит повысить степень готовности студентов к решению проблем реальной экономики.

Врио ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Кирилл Марков отметил, что "участие в хакатонах – это потенциальная возможность социальных лифтов для студентов".

"Одним из ярких примеров является команда наших студентов – призеров "Цифрового прорыва", для которых хакатон предоставил много ранее недоступных возможностей. В университете рады появлению новых ITзвезд и готовы всесторонне поддерживать команду молодых разработчиков. Это наши самые молодые резиденты Центра инновационного развития университета, и мы готовы оказать им любую помощь, от юридической поддержки наших патентных служб до продвижения разработок на рынок. Сейчас уже рассматриваем возможность внедрения VRтехнологий в образовательный процесс", - сказал он.

Напомним, "Теплоэнерго" и ННГУ подписали соглашение о сотрудничестве.