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Общество

Температура до 0° и продолжительные дожди ожидают нижегородцев на текущей неделе

14 октября 2019 00:06  [87] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Холодную и пасмурную погоду с дождями прогнозируют синоптики до конца недели в Нижнем Новгороде.

Синоптики сообщают, что сегодня – 14 октября, температура воздуха будет относительно теплой: днем ожидается от +8° до +11° (по ощущениям +6°), ночью температура повысится до +12° (ощущаться будет как +8°). Однако на протяжении всех суток ожидается дождь.

Днем во вторник 15 октября также будет не очень холодно – от +12°до +13°, но к ночи температура понизится до +3°, но по ощущениям как −1°. День снова ожидается дождливым.

Уже в среду – 16 октября, синоптики прогнозируют похолодание днем до +2°…+5°, ночью температура будет ощущаться как 0°. Весь день – пасмурно, к ночи пойдет дождь.

В четверг ожидается +2°…+7°, ночью - от +5° до +6°. В течении этих суток также будет идти дождь, но синоптики прогнозируют почти отсутствие ветра (штиль).

В пятницу 18 октября днем ожидается +3°…+6° (по ощущениям как +1°…+3°), к ночи похолодает до +2° и будет ощущаться как −1°. Весь день прогнозируется дождь, но к ночи он прекратится.

А в субботу и воскресенье ночная температура будет ощущаться как −1°…−3°, хотя градусники покажут от 0° до +2°. Днем в выходные ожидается пасмурная погода с температурой от 0° до +6°. Дожди синоптики не прогнозируют.

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