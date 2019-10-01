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Спорт

Президент международной федерации скейтбординга остался доволен ЧЕ в Нижнем Новгороде

13 октября 2019 18:45  [72] Спорт

Президент международной федерации скейтбординга и роллер-спорта остался доволен уровнем организации Чемпионата Европы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Чемпионы Европы

Напомним, первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу проходил в ФОКе "Мещерский" с 10 по 12 октября 2019 года.

Среди мужчин чемпионом стал француз Винсент Милу, серебро - у бельгийца Акселя Крюсбергса, бронза досталась Якко Ойянену из Финляндии.

У женщин первое место заняла 15-летняя скейтбордистка из Нидерландов Кеэт Олденбьевинг. На втором месте - Лора Брюггеман из Бельгии, на третьем - Рос Зветслот из Нидерландов.

Россия может стать постоянным организатором соревнований, - Сабатино Араку

"Уровень организации чемпионата был просто фантастический. Мы протестировали возможности России в организации подобных турниров, и могу сказать, что этот тест был пройден. Мы хотим, чтобы Россия стала постоянным организатором соревнований по скейтбордингу", - заявил президент международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку.

"К олимпиаде в Париже в 2024 году квалификационные турниры, надеюсь, каждый год будут проводиться в вашей стране. Это обсуждалось на встречах с руководством федерации и правительства Нижегородской области. Думаю, что мы доработаем эти соглашения, и сильнейшие скейтбордисты на следующий год вновь приедут сюда", - добавил он.

Скейтпарк мирового уровня

Специально для Чемпионата Европы в ФОКе "Мещерский" был смонтирован скейтпарк мирового уровня, который теперь останется в Нижнем Новгороде.

"В ближайшее время мы определим место, где он будет наиболее доступен. Это будет крытое помещение, что позволит проводить тренировки круглый год. У нас есть планы по развитию этого вида спорта. Этому и посвящено соглашение, которое было подписано на международном форуме "Россия - спортивная держава", - отметил на пресс-конференции по итогам Чемпионата заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Как сообщалось ранее, 10 октября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Соглашение предусматривает, что регион и федерация будут сотрудничать для развития скейтбординга. Это касается взаимодействия при создании скейтпарков, в том числе крытых (отвечающих требованиям международной федерации World Skate Federation), подходящих для всесезонной подготовки. Также предполагается сотрудничество при формировании и развитии спортивной сборной команды Нижегородской области по скейтбордингу и популяризации этого вида спорта в регионе.

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