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Общество

Форум "Россия – спортивная держава" прошел при содействии "Ростелекома"

14 октября 2019 15:26  [103] Общество

"Ростелеком" предоставил телекоммуникационную инфраструктуру и цифровые сервисы для VIII международного форума "Россия – спортивная держава", прошедшего в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе компании, оператор проложил оптику и развернул 61 точку доступа Wi-Fi. Одновременно подключиться к интернету могли 4 тысячи человек.

Каналы связи провайдера использовались и для онлайн-трансляций спортивных событий. Зрители телекомпании ННТВ присоединялись к общерегиональной зарядке. А поклонники скейтбординга смотрели в прямом эфире канала "Матч! Страна" соревнования первого чемпионата Европы, проходившего 10–12 октября в столице Приволжья. За победу в чемпионате боролись спортсмены более чем из 20 стран.

"Поддерживать крупнейший спортивный форум – особая ответственность и большая честь. Благодаря опыту сопровождения масштабных проектов мы справились с этой задачей. Наша компания как цифровой партнер государства готова предоставлять технологические возможности для проведения мероприятий самого высокого уровня и для привлечения внимания широкой аудитории", - отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Иван Зима.

Форум "Россия – спортивная держава" собрал свыше 3 тысяч представителей спортивных федераций, органов власти, научных кругов и бизнес-сообщества.

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