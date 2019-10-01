Сувенирные лавки и точки общепита создадут на месте демонтированного кафе на пл.Минина Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Одно из легендарных кафе демонтировали в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Речь идет о кафе "Град-камень", которое примыкало к стене кремля со стороны площади Минина и Пожарского. Специалисты называли задние кафе аварийным, поэтому его демонтировали.

Кроме того, демонтаж не работающего уже 10 лет кафе осуществлен в связи с реконструкцией кремлевского бульвара от Дмитровской до Кладовой башен.

Как пояснили в региональном правительстве, на месте бульвара планируется благоустройство, которое предусматривает размещение объектов нестационарной торговли - сувенирных лавок, точек общепита, кафе.

То есть, бульвар станет территорией для отдыха посетителей Кремля и сбора туристических групп.

В правительстве добавили, что запланированные мероприятия осуществляются в рамках концепции развития территории Нижегородского кремля.

Напомним, что сейчас существует проект реконструкции нижегородского кремля. В рамках реконструкции планируется музеефикация четырех башен кремля, воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников кремля.

Верхнюю и нижнюю часть кремля вновь должен связать фуникулер. Его хотят восстановить к 800-летию празднования Нижнего Новгорода (отмечается в 2021 году).

Также планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.

Федеральные власти выделят Нижегородской области 10 млрд рублей, которые регион направит, в том числе на реконструкцию объектов кремля.