"Синий Git" победил в хакатоне Теплоэнерго Экономика

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" организовало хакатон для студентов, мероприятие прошло 12-13 октября 2019 года на базе ННГУ им. Лобачевского. Первый хакатон Теплоэнерго в Нижнем Новгороде дал новые возможности для решения важных вопросов теплоснабжения и продемонстрировал большой потенциал студентов нижегородских вузов. Об этом на закрытии заявил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Призовой фонд компании-организатора составил 150 тысяч рублей.

В результате 36 часов мозгового штурма первое место за проект по теме "Создание единой системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго" заняла команда "Синий Git" ИИТММ ННГУ. На втором месте с концептом системы электронного согласования проведения земляных работ оказалась команда ННГАСУ "Пятый элемент". Команда "Карантин" НГТУ им. Р.Е. Алексеева заняла третье место, предложив свое решение по созданию единой системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго". Специальный приз регионального министерства энергетики и ЖКХ получила команда ННГАСУ "ElevalTor" за свою разработку системы электронного согласования при проведении земляных работ.

"Могу сказать, что мы получили хорошие концептуальные предложения. На наших производственных участках, безусловно, найдут применение те проекты, которые ребята показали и готовы дальше развивать. Ряд проектов имеет такую серьезную степень проработки, что фактически их можно применять в самый кратчайший промежуток времени", - сказал по итогам хакатона Илья Халтурин.

Он также сообщил, что компания продолжит взаимодействие с разработчиками, выступившими на хакатоне Теплоэнерго. Также Илья Халтурин отметил, что наиболее активные и перспективные участники могут в дальнейшем рассчитывать на предложения о работе.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков подчеркнул исключительность мероприятия.

"Впервые в Нижнем Новгороде проводят хакатон по городским проблемам, вопросам ресурсоснабжающих компаний, с которыми они сталкиваются каждый день. Организатором является Теплоэнерго. Мы ожидаем увидеть нестандартные решения в управлении производственными процессами, повышении их эффективности. Я думаю, что это только начало, и другие ресурсоснабжающие организации Нижегородской области тоже будут использовать такой необычный формат решения актуальных вопросов", - отметил Андрей Чертков.

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации Павел Марков, приветствуя участников хакатона, сказал: "Сегодняшнее мероприятие важно для всех – участники могут показать, на что способны, предприятие – получить новый взгляд на решение актуальных задач. Теплоэнерго является ключевым, базовым городским предприятием, обеспечивающим функционирование большей части теплоэнергетической инфраструктуры Нижнего Новгорода. Тепло в домах наших граждан – это, прежде всего, главная социальная задача, над которой работает администрация и департамент. Уверен, что свежий взгляд, новые идеи участников позволят увидеть нестандартные подходы к решению важнейших социальных задач в сфере теплоснабжения". Он также заявил, что участников, которые покажут достаточно высокие результаты, может ожидать трудоустройство в городской администрации.

Проректор по учебной работе ННГУ Ольга Петрова сообщила, что хакатон по инициативе ресурсоснабжающей организации университет принимает у себя впервые.

"Это было ново, это было амбициозно и это очень важно, потому что такой формат позволяет найти связку образования и реальной жизни, реальной экономики, предприятий и тех задач, которые должны решать студенты и выпускники университета. Одна из задач, которую мы ставим: выпускники университета должны оставаться в нашем городе. Поэтому мы должны показать им, что они могут использовать и применять свои знания для решения реальных задач. И мы благодарны Теплоэнерго, что оно предложило такую идею сотрудничества", - сообщила Ольга Петрова. Она также указала на большое число не только участников, но и экспертов, и гостей – тех, кто заинтересован в результатах форума, и поблагодарила их за активное участие.

Член команды-победителя "Синий Git" Сергей Блинцов отметил, что победить помогла сплоченность команды.

"Мы очень рады, что наши результаты были оценены. Было бы очень здорово доработать тот проект, который мы сформулировали и оформили за 36 часов. Я думаю, что при тесном сотрудничестве с Теплоэнерго у нас получится внести свой вклад в развитие компании и в целом в инфраструктуру нашего города", - подчеркнул Сергей Блинцов.