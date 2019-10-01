Последние новости рубрики Экономика
14 октября 2019 16:54  [81] НПАТ за I полугодие увеличил выручку на 30%
14 октября 2019 16:40  [87] Выручка нижегородского метро увеличилась на 13,7 млн рублей по сравнению с I полугодием 2018 года
14 октября 2019 15:57  [167] "Синий Git" победил в хакатоне Теплоэнерго
14 октября 2019 14:49  [187] Чистый убыток НЭТ в I полугодии составил 22 млн рублей по сравнению с прибылью год назад
14 октября 2019 13:35  [209] Набережная, детсады и газ: нижегородская администрация перераспределит расходы бюджета
13 октября 2019 14:39  [343] Нижегородские предприятия начнут развивать промышленный туризм
12 октября 2019 11:22  [350] Средняя цена на яблоки в Нижегородской области снизилась на 7,3%
11 октября 2019 17:52  [272] Нижегородская область вышла на четвертое место по производству молока в ПФО
11 октября 2019 11:48  [216] Фундамент нового котлоагрегата возвели на Дзержинской ТЭЦ
11 октября 2019 11:14  [215] "Теплоэнерго" организовал хакатон для нижегородских студентов
Экономика

НПАТ за I полугодие увеличил выручку на 30%

14 октября 2019 16:54  [81] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородпассажиравтотранс" за I полугодие увеличил выручку на 30% или на 325 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 14 октября 2019 года.

"Увеличение выручки произошло, преимущественно, в связи с ростом доходов от предоставления услуг пассажирского транспорта. Еще на 60 млн рублей увеличились прочие доходы", - сказала она.

Таким образом чистая прибыль МП "НПАТ" в этот период составила 90,3 млн рублей.

Марина Антипова также напомнила, что поскольку платежеспособность предприятия по долгам 2014-2016 года неудовлетворительная, принято решение прибегнуть к заимствованиям в размере 195 млн рублей.

Напомним, что в июле глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что предприятие планирует взять пятилетний кредит на 800 млн рублей для покрытия долгов.

И.о. заместителя главы по транспорту Елена Лекомцева тогда отметила, что долг предприятия только перед федеральной налоговой службой на сегодняшний момент свыше 800 млн рублей. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph