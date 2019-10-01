НПАТ за I полугодие увеличил выручку на 30% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородпассажиравтотранс" за I полугодие увеличил выручку на 30% или на 325 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 14 октября 2019 года.

"Увеличение выручки произошло, преимущественно, в связи с ростом доходов от предоставления услуг пассажирского транспорта. Еще на 60 млн рублей увеличились прочие доходы", - сказала она.

Таким образом чистая прибыль МП "НПАТ" в этот период составила 90,3 млн рублей.

Марина Антипова также напомнила, что поскольку платежеспособность предприятия по долгам 2014-2016 года неудовлетворительная, принято решение прибегнуть к заимствованиям в размере 195 млн рублей.

Напомним, что в июле глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что предприятие планирует взять пятилетний кредит на 800 млн рублей для покрытия долгов.

И.о. заместителя главы по транспорту Елена Лекомцева тогда отметила, что долг предприятия только перед федеральной налоговой службой на сегодняшний момент свыше 800 млн рублей.