Концессия с "Водоканалом" на нижегородские ливневки будет тарифной Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концессия на нижегородские ливневки вероятнее всего будет тарифной.

Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Нижегородской водоканал" Николай Николюк в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экологии 15 октября 2019 года.

То есть представители бизнеса и социальной сферы будут платить за пользование лицевой канализацией. Плата пропорциональна площади.

Стоимость пользования

Тариф будет определяться после заключения концессионного соглашения, которое запланировано на второй квартал 2020 года. Соглашение, по мнению Николая Николюка, целесообразно заключать на 30 лет - срок службы оборудования.

с сайта prometr.com.ua

Он отметил, что планируется отказаться от двустороннего и перейти к трехстороннему соглашению. Третьей стороной выступит губернатор Нижегородской области, который будет регулировать тарифы.

Кроме того, глава "Водоканала" сообщил, что есть вариант привлечения федерального финансирования в рамках различных программ.

Идея концессии

"Вопрос обсуждается лет 10. Были разные варианты: запросы на 20 млрд рублей, предложения ливневые стоки спускать по канализационным коллекторам - популистские решения, которые не имели большой технической проработки. Предложение нижегородского "Водоканала" отличается. Предприятие сможет осуществить это", - сказал председатель комиссии Александр Котельников.

Напомним, нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию.

Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц).

Состояние ливневок

Николай Николюк сообщил, что исследования компании "Гидропроект" подтвердили изношенность в 90% ливневой системы. Всего "Водоканалу" предстоит отремонтировать 369 км сетей и 24 из 27 народных станций.

Также необходимо построить еще 37 насосных станций, очистных сооружений и регулирующих резервуарах.

Он подчеркнул, что в настоящее время водосбор происходит только с 50% территории города.