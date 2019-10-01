Более 3 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали в Нижнем Новгороде Бизнес

Более 3 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали в Нижнем Новгороде с начала июля этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

По его словам, больше всего мест дислокации рекламных объявлений обнаружили в Советском районе – около тысячи, на втором месте Приокский район – около 500, на третьем – Автозавод, где выявили 230 таких мест.

"Реклама на столбах и заборах выглядит неопрятно, улицы кажутся неряшливыми. Глава города Владимир Панов поставил задачу очистить город от незаконно размещенных объявлений. Для этого мы договорились с полицией об организации дежурств, в результате чего было задержано 24 расклейщика, из них двое несовершеннолетних", – пояснил Виктор Сдобняков.

Он добавил, что мэрия запустила две линии автодозвона, оповещающие нарушителей об ответственности за расклейку объявлений в несанкционированных местах. Интервал между звонками составляет около полутора часов, система работает почти с 800 номерами.

"Этот метод уже хорошо себя зарекомендовал. Предприниматели после таких сообщений отзваниваются в ЕДДС, сообщают, что больше несанкционированную рекламу не размещают. А в объявлениях о приеме на работу расклейщиков многие стали писать "расклейка только в установленных местах, на досках объявлений", – заявил заместитель мэра.

Также, по словам Виктора Сдобнякова, сотрудники МП "Инженерные сети" покрасили 663 опоры освещения, популярные у расклейщиков, на некоторые из них нанесли защитный лак или защитили сеткой Рабица.

Напомним, ранее в городском управлении административно-технического и муниципального контроля рассказали, что нашли нестандартный способ борьбы с незаконными объявлениями. По указанным в объявлениях телефонам инспекторы вызывали, например, грузчиков и встречали их вместе с сотрудниками полиции, затем в ходе беседы выясняли личности организаторов расклейки незаконных рекламных объявлений для привлечения к административной ответственности.

Для физических лиц предусмотрены штрафы за несанкционированную расклейку рекламных объявлений в размере 1 500 рублей, для должностных лиц – 5 000 рублей, юридическому лицу грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей.

Кроме того, открытые аукционы на размещение рекламных билбордов пройдут в Нижнем Новгороде в октябре.