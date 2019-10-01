Последние новости рубрики Общество
16 октября 2019 18:33  [28] "Нижегородский подрядчик благоустройства более ответственно относится к работе", - Виктор Сдобняков
16 октября 2019 18:01  [55] Дороги и тротуары трех улиц Богородска отремонтировали по программе местных инициатив
16 октября 2019 17:32  [122] "Будем предпринимать необходимые меры для защиты дома Алексеева", - Сергей Морозов
16 октября 2019 17:28  [82] Восемнадцать общественных организаций представили свои проекты на конкурс "Открытый Нижний"
16 октября 2019 17:20  [85] Более 5 тысяч нижегородцев уже поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах
16 октября 2019 17:15  [82] Восемь участков автодорог отремонтировано по нацпроекту в Богородском районе
16 октября 2019 16:56  [91] Проект рекультивации Шуваловской свалки планируют подготовить до конца октября
16 октября 2019 16:38  [147] Две крыши в Московском районе отремонтируют раньше срока, - пресс-служба правительства региона
16 октября 2019 16:30  [104] Нижегородские предприниматели создали интерфейс "Умного города" будущего
16 октября 2019 15:48  [158] "Нижегородская область предлагает молодежи массу возможностей для развития", - Ольга Щетинина
Общество

Восемнадцать общественных организаций представили свои проекты на конкурс "Открытый Нижний"

16 октября 2019 17:28  [82] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемнадцать общественных организаций представили свои проекты на конкурс "Открытый Нижний". Об этом сообщили в департаменте социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода.

Сегодня в зале приема официальных делегаций мэрии проходила защита проектов. В течение 5 минут нужно было раскрыть основные тезисы социального проекта и ответить на вопросы экспертной комиссии под председательством заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Гительсона.

"Проект должен быть социально-значимым и работать на людей. Стоит отметить, что сегодня много проектов, инициированных молодежью. Очень приятно, когда молодежь инициативная и думает не только о себе, но и о других людях. Объективную оценку дадим всем проектам, но выберем лучшие", - сказала эксперт конкурса "Открытый Нижний", председатель Нижегородского областного отделения Российского детского фонда Нина Зернова.

Как уточнили в городском департаменте социальных проектов и коммуникаций, количество победителей будет ограничено фондом конкурса "Открытый Нижний", который составляет 2 млн рублей. На один проект может быть выделено не более 500 тысяч рублей.

"Спектр этих проектов расширяется с каждым годом. Безусловным плюсом является привлечение общественными организациями партнеров, которые готовы содействовать в реализации проектов. Приоритет также отдается долгосрочным проектам, которые могут получить развитие в будущем", - отметил директор департамента социальных проектов и коммуникаций Руслан Батретдинов.

По итогам презентации, экспертный совет, в который вошли руководители структурных подразделений администрации города, представители городской думы, лидеры нижегородских общественных объединений, в течение двух дней будут оценивать социальные проекты.

Победителей конкурса "Открытый Нижний" определят к 18 октября.

СПРАВКА:
Городской конкурс "Открытый Нижний" проводится администрацией Нижнего Новгорода с 2008 года. За 11 лет реализовано более 290 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культурных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных инициатив.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph