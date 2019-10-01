Восемнадцать общественных организаций представили свои проекты на конкурс "Открытый Нижний" Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемнадцать общественных организаций представили свои проекты на конкурс "Открытый Нижний". Об этом сообщили в департаменте социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода.

Сегодня в зале приема официальных делегаций мэрии проходила защита проектов. В течение 5 минут нужно было раскрыть основные тезисы социального проекта и ответить на вопросы экспертной комиссии под председательством заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Гительсона.

"Проект должен быть социально-значимым и работать на людей. Стоит отметить, что сегодня много проектов, инициированных молодежью. Очень приятно, когда молодежь инициативная и думает не только о себе, но и о других людях. Объективную оценку дадим всем проектам, но выберем лучшие", - сказала эксперт конкурса "Открытый Нижний", председатель Нижегородского областного отделения Российского детского фонда Нина Зернова.

Как уточнили в городском департаменте социальных проектов и коммуникаций, количество победителей будет ограничено фондом конкурса "Открытый Нижний", который составляет 2 млн рублей. На один проект может быть выделено не более 500 тысяч рублей.

"Спектр этих проектов расширяется с каждым годом. Безусловным плюсом является привлечение общественными организациями партнеров, которые готовы содействовать в реализации проектов. Приоритет также отдается долгосрочным проектам, которые могут получить развитие в будущем", - отметил директор департамента социальных проектов и коммуникаций Руслан Батретдинов.

По итогам презентации, экспертный совет, в который вошли руководители структурных подразделений администрации города, представители городской думы, лидеры нижегородских общественных объединений, в течение двух дней будут оценивать социальные проекты.

Победителей конкурса "Открытый Нижний" определят к 18 октября.

СПРАВКА:

Городской конкурс "Открытый Нижний" проводится администрацией Нижнего Новгорода с 2008 года. За 11 лет реализовано более 290 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культурных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных инициатив.