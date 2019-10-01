Инна Кондратьева назначена главврачом нижегородской областной детской больницы Политика

Фото: телекомпания "Волга"

Инна Кондратьева назначена главврачом нижегородской областной детской клинической больницы. Как сообщает телекомпания "Волга", новый министр здравоохранения нижегородской области Александр Смирнов представил коллективу главного врача. До назначения Инна Кондратьева возглавляла детскую поликлинику №39 в Советском районе Нижнего Новгорода.

Таким образом, покидает пост многолетний руководитель областной детской больницы Олег Кадников, он руководил учреждением более 18 лет. За эти годы больница под управлением Олега Юрьевича прошла большой путь и стала самым оснащенным детским учреждением с высокопрофессиональным коллективом сотрудников.

По словам Александра Смирнова, на главной детской больнице лежит функция не только собственно лечения, но и организации детского здравоохранения в регионе. Кадровое решение, по его оценке, направлено на то, чтобы крупнейшая больница и дальше подтверждала статус флагмана медицинской помощи маленьким нижегородцам.

Напомним, Глеб Никитин назначил экс-главного врача Борской ЦРБ Александра Смирнова главой минздрава Нижегородской области 9 октября 2019 года.