Депутаты ЗС НО одобрили бюджет на 2020 год в "нулевом чтении" Экономика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в "нулевом чтении". Об этом стало известно в ходе выездного совещания депутатов с губернатором региона Глебом Никитиным и членами правительства региона 16 октября 2019 года.

"Нулевое чтение" проводится только по особо важным законам. Предварительное обсуждение главного финансового документа позволяет депутатам на начальном этапе задать свои вопросы и внести предложения и коррективы по наиболее значимым направлениям.

Основные параметры бюджета

Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год сформированы в объеме 157,4 млрд рублей. При этом, финансовая помощь из федерального бюджета учтена пока не в полном объеме - в сумме 5,9 млрд. рублей. Еще не учтена финансовая помощь из федерального бюджета на финансирование национальных проектов.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2020 год спрогнозированы в объеме 151,4 млрд рублей. В общей сумме налоговых и неналоговых доходов доходы дорожного фонда составят 15,4 млрд рублей.

Формирование расходов областного бюджета на 2020 год осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В 2020 году программные расходы составят 149,6 млрд рублей или 95% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,8 млрд рублей или 5% от общего объема расходов.

Модельные расходы и УСН

Основным подходом к формированию межбюджетных отношений на 2020-2022 годы станет:

- использование модельных расходов 380 муниципальных образований при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

- передача на местный уровень 20% доходов от применения упрощенной системы налогообложения (УСН) - 1,9 млрд. рублей.

Всего нецелевая финансовая помощь муниципалитетам в 2020 году составит 13,9 млрд рублей, что превышает уровень 2019 года на 1,6 млрд рублей или 12,7%, в том числе на реализацию общественно-значимых проектов по результатам онлайн-голосования граждан в сумме 900 млн рублей.

Главный финансовый документ региона будет доработан и внесен в Законодательное Собрание не позднее 25 октября. Работа над законопроектом будет продолжена в комитетах регионального парламента.

В рамках совещания депутаты задали вопросы и высказали предложения по корректировке проекта областного бюджета.

"Нулевое чтение" – это рабочее совещание вне регламента работы над бюджетом. Перед внесением областного бюджета в Законодательное Собрание депутаты и члены правительства региона собираются вместе, чтобы обсудить, как область будет жить в следующем году, какие задачи являются приоритетными, и как они будут решаться. Сегодня получился конструктивный диалог. Хочется отметить, что бюджет остается социально ориентированным – более двух третей расходов будет направлено на социальную сферу. Я уверен, что тот объем средств, который заложен в бюджете будущего года, это реальные цифры, которые помогут сделать жизнь нижегородцев лучше. Это наша основная цель", – сказал председатель Законодательного Собрания региона Евгений Лебедев.

"Благодаря участию в национальных проектах и снижению государственного долга нам удалось увеличить объем средств на основные госпрограммы региона. Что это дает? Высвободившиеся от снижения госдолга средства мы направляем на ремонт и содержание больниц, школ, социальные выплаты молодым специалистам, поддержку льготных категорий граждан. Мы также продолжаем комплексно развивать первичное звено медицины. Второй год подряд формируем бездефицитную программу государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Здоровье наших жителей, совершенно очевидно, должно быть в абсолютном приоритете", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, с учетом изменений в сентябре основные параметры областного бюджета на 2019 год составили:

доходы – 174,9 млрд рублей (увеличены на 35 млн рублей),

расходы: 185,9 млрд рублей (увеличены на 166 млн рублей),

дефицит: - 11 млрд рублей (увеличен на 131 млн рублей).

Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 14,2 млрд рублей или на 19%. На 1 сентября он составил 60,8 млрд рублей.