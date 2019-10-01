Депутаты ЗС НО посетили объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске Общество

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии посетили объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске 17 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Игумново"

Первым объектом, который посетили участники мероприятия, стал полигон "Игумново". Напомним, что это была огромная необорудованная свалка площадью более 40 га, на которую с 1983 года свозился как бытовой мусор, так и опасные промышленные отходы.

На данный момент работы по рекультивации на полигоне проведены на 86-87%. Тело полигона укрыто специальным геосинтетическим "пирогом" из геотекстиля, полимерной георешетки и геомембраны. Такая технология позволяет прекратить доступ кислорода и осадков внутрь массива отходов, которые до этого момента гнили и тлели, отравляя грунтовые воды и атмосферу. Полностью готова напорная канализация для отвода фильтрата, который образуется при разложении мусора. Весь фильтрат с полигона будет поступать на локальную станцию очистки.

Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО "Игумново" в конце сентября этого года.

Фото: правительство Нижегородской области

"Черная дыра"

Кроме того, в ходе мероприятия его участники посетили свалку промышленных отходов "Черная дыра" и площадку, на которой расположена установка для утилизации содержимого этого объекта. Термолизная печь была специально создана для рекультивации "Черной дыры". Она позволяет ликвидировать опасные химические отходы экологически безопасным методом. Как пояснил подрядчик, выполняющий работы на объекте, технологический процесс выглядит следующим образом: на озере "Чёрная дыра" стоит плот, где расположен насос. Он откачивает пастообразный субстрат из "Чёрной дыры", который на берегу смешивается с обычным песком.

Затем всё это поступает в термолизный реактор, где без доступа кислорода происходит разложение при температуре 350 градусов. При этом образуется зольный остаток и синтез-газ. Потом эта смесь поступает в камеру дожигания, где поддерживается температура 1100-1200 градусов. Там идёт дальнейшее окисление с доступом кислорода и полное разложение смеси. Затем зольный остаток по шнекам поступает в барабанную печь, где поддерживается температура 680-700 градусов. Там происходит дожигание зольного остатка. И тот песок, который выходит из зольной печи, является полностью обезвреженным – сожжённым, а дымовые газы после трёхступенчатой очистки выходят в атмосферу.

По словам подрядчика, по результатам проведённых исследований, превышения предельно допустимых концентраций не отмечается. Песок, который получается после обработки, относится к 5-му классу опасности – это практически неопасные отходы, поясняет он.

В начале апреля текущего года предприятие приступило к основной работе по обезвреживанию отходов в "Черной дыре".

"На данный момент мы обезвредили более 2 тысяч кубов пастообразных отходов. Всего по нашим подсчетам их в "Черной дыре" около 9,5 тысяч кубов. Сейчас мы идем с опережением графика. Планируется, что к концу этого года мы закончим работы по обезвреживанию и приступим к рекультивационным работам", - рассказал генеральный директор ООО"ГазЭнергоСтрой – экологические технологии" Валерий Меркулов.

"Контракт находится на завершающей стадии. Мы планируем, что основные работы по объекту "Белое море" будут завершены в течение месяца, а к концу года, если погодные условия позволят, будет закончен проект по полигону "Игумново". При этом в 2020 году по этим объектам работы будут продолжены, но в части рекультивации и проведения работ завершающего этапа", - отметил директор ГБУ НО "Экология Региона" Максим Левин.

"Мы провели очередное выездное заседание комитета, в рамках которого посмотрели лично, как идут работы. Этот вопрос очень серьезный, он волнует нас, жителей Нижнего Новгорода и Дзержинска. Поэтому процесс ликвидации находится на постоянном контроле у депутатов. После осмотра могу сказать, что чувствуются большие изменения. Надеюсь, что в ближайшие время три наших "знаменитых" объекта ("Черная дыра", "Белое море" и "Игумново"- прим. НИА "НН") будут уничтожены", - отметил Владислав Атмахов.

В совещании приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, депутаты регионального парламента Андрей Тарасов, Антон Гребень, Андрей Вилков, Николай Шумилков, Максим Волков, а также представители правительства Нижегородской области.

В августе этого года сообщалось, что шламонакопитель "Белое море" в Дзержинске Нижегородской области покрывают зеленой травой.

Фото: правительство Нижегородской области