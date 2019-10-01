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Экономика

"Принято решение о включении в границы Нижнего Новгорода Новинского сельсовета",- Наталия Казачкова

19 октября 2019 10:24  [45] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода прошли 18 октября 2019 года в мэрии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, нижегородцы поддержали объединение городского округа и сельского поселения Новинский сельсовет.

В слушаниях приняли участие 230 человек.

"Публичные слушания были очень оживленными. Присутствовали нижегородцы, жители Богородского района, в том числе обманутые дольщики ЖК "Новинки Smart City". С учетом проведенных слушаний, принято решение о включении в границы городского округа города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета",- заявила по итогам слушаний первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Наталия Казачкова.

Напомним, слушания носят рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что депутаты городской Думы Нижнего Новгорода одобрили инициативу главы Владимира Панова по объединению населенных пунктов.

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