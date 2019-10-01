Главные архитекторы районов Нижегородской области будут повышать квалификацию Общество

Главные архитекторы районов Нижегородской области будут повышать квалификацию. Обучение по программе профессиональной переподготовки "Развитие архитектурно-градостроительной деятельности в условиях цифровой экономики" начнется 22 октября 2019 года в ННГАСУ.

Курс подготовлен департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области совместно с экспертами ННГАСУ для специалистов муниципальных органов архитектуры в соответствии с поручением главы региона Глеба Никитина. По мнению авторов программы, рост профессионального уровня главных архитекторов районов отразится на качестве принимаемых ими решений и, в конечном итоге, на повышении инвестиционной привлекательности региона.

В качестве лекторов выступят сотрудники департамента градостроительной деятельности, ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области", ННГАСУ, а также специалисты министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, управления Росреестра по Нижегородской области, Института развития городской среды Нижегородской области, региональной прокуратуры и других структур.

"Программа должна стать той площадкой, с помощью которой мы будем давать рекомендации для практической работы через нормы закона. Не случайно проблема повышения квалификации районных архитекторов была озвучена мной на встрече губернатора с главами местного самоуправления. Вопрос действительно важный – районные власти должны отнестись к нему со всей серьёзностью. На данный момент своё участие в программе подтвердили более половины всех муниципалитетов", - отметила директор департамента градостроительной деятельности области Марина Ракова.

Участники встреч не только смогут обсудить нововведения градостроительной сферы, но также разобрать типовые ошибки и пути их исправления. Особое внимание планируется уделить переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Для архитекторов курсы станут прекрасной возможностью обмена опытом и платформой для взаимовыгодного общения.

Напомним, флигель исторической усадьбы П.Н. Соколовой второй половины XIX века (ул. Ошарская, 10) снесли в Нижнем Новгороде в сентябре этого года.

Напомним также, что объект культурного наследия "Особняк Троицкого" ("Шахматный дом") фактически начали строить заново летом этого года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Нижегородские градозащитники неоднократно выражали опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". Тем не менее, дом был снесен до фундамента.

Кроме того, в апреле этого года в управлении госохранкультуры пытались проверить законность ремонтных работ выявленного объекта культурного наследия (ОКН) на ул. Грузинской, 31 (дом Анны Ассоновой) по поступившему заявлению. Работы были приостановлены. По закону, необходимо было разработать проект реставрации здания, который прошел бы государственную историко-культурную экспертизу. После проект должен был поступить в управление на согласование и получение разрешения на проведение работ. Но ни одно из этих требований федерального законодательства по охране памятников культуры производителем работ не выполнено. Ранее, здание было безвозмездно передано Нижегородской епархии.