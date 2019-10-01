Строительство водоотведения на нижегородской станции "Малиновая гряда" обойдется в 478 млн рублей Экономика

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Малиновая гряда" в Нижнем Новгороде обойдется в 478,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Сооружение будет размещаться по адресу: пр.Гагарина, 121 - от ограждения территории водопроводной станции с северной стороны до места врезки в коллектор городской канализации на перекрестке ул. Ларина и ул. Кащенко.

В документах сообщается, что протяженность планируемого напорного канализационного коллектора в две нитки составит 3,6 тысяч м, безнапорной сети канализации - 536 м. Также будут построены резервуар-усреднитель, технологическое помещение и канализационные насосные станции, в том числе одна для ливневых стоков. Проектная мощность сооружения – 10,9 тысяч куб.м/сут.

Начальная (максимальная) цена контракта: 478,7 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета Нижнего Новгорода на 2019, 2020, 2021 гг., в том числе субсидии из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области.

Аукцион по определению подрядчика запланирован на 29 октября. Срок выполнения работ - 19 месяцев с даты заключения муниципального контракта.

На сайте "Нижегородского водоканала" сообщается, что строительство сооружения направлено на улучшение экологической ситуации в регионе.

Напомним, нижегородские депутаты одобрили выделение 21 млн рублей из бюджета города на строительство сооружения в "Малиновой гряде" в 2019 году, 181 млн рублей – в 2020 году и 71,1 млн рублей в 2021 году.

Ранее сообщалось, что допсооружения на Слудинской водопроводной станции построят за 364 млн рублей.