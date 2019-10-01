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Происшествия

Нижегородец, срубивший в лесу пять деревьев на 11 тысяч рублей, заплатит штраф в 8 тысяч рублей

21 октября 2019 12:27  [39] Происшествия
Нижегородец, срубивший в лесу пять деревьев на 11 тысяч рублей, заплатит штраф в 8 тысяч рублей

Нижегородец, срубивший в лесу пять деревьев на 11 тысяч рублей, заплатит штраф в 8 тысяч рублей

Фото: с сайта https://docplayer.ru

Жителя Варнавинского района приговорили к штрафу за вырубку пяти деревьев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Поясняется, что 30-летний мужчина минувшей зимой на территории Варнавинского районного лесничества срубил три ели, березу и пихту. Стоимость этих деревьев оценивается в 11 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере", максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы до двух лет.

Однако, учитывая добровольно возмещенный вред и полное признание вины, суд прекратил уголовное дело и назначил административное наказание в виде штрафа в 8 тысяч рублей.

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