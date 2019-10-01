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Спорт

Снегоуплотняющую машину для нижегородского трамплина закупят в конце года

21 октября 2019 12:37  [30] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Снегоуплотняющую машину с лебедкой для нижегородского трамплина закупят в конце года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, двигатель машины должен быть не менее чем шестицилиндровым, его рабочий объем должен превышать 8,9 тысяч куб.м, а мощность должна быть не менее 272/370 и не более 310/421. Необходимо, что бы лебедка располагалась на машине, а ее тяговое усилие должно составлять не менее 4 тонн.

Функциональность использования машины - прокладывание горнолыжных и лыжных трасс различного типа сложности.

Начальная (максимальная) цена контракта: 36,5 млн рублей. Источник финансирования: средства адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 гг. 

Аукцион запланирован на 31 октября, поставку необходимо осуществить не позднее 15 декабря, включая работы по сборке и установке, пусконаладочные работы, инструктаж специалистов по использованию и эксплуатации оборудования.

Ранее сообщалось, что компания из Казани поставит в Нижний Новгород снежные пушки для трамплина.

Напомним, государственный контракт на строительство трамплина был заключен в декабре 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 193 млн рублей, деньги выделены также из бюджета Нижегородской области. Подрядчиком выступает "Нижегородстройпроект".

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