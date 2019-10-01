Глеб Никитин поздравил хормейстера Ивана Шечкова с присуждением премии правительства РФ Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил хормейстера народного образцового самодеятельного коллектива "Водоватовские ребята" Дома культуры села Водоватово Арзамасского района Ивана Шечкова с присуждением премии правительства России за вклад в развитие народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Согласно тексту распоряжения, подписанного председателем правительства Дмитрием Медведевым, Иван Шечков был удостоен премии "Душа России" в номинации "Народное пение".

"Народное творчество всегда будет одной из важнейших составляющих культурного ландшафта региона. Ваша работа не только помогает сохранить традиции предков, но, что не менее важно, радует людей и придает им сил", - отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, в 2019 году в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области ведется строительство Дома культуры села Водоватово на 182 посадочных места. В здании нового ДК также разместится сельская библиотека и мастерская Центра ремесел Арзамасского района. Открыть Дом культуры планируется уже этой зимой.

"Надеюсь, что новый ДК поможет "Водоватовским ребятам" брать новые вершины и получать очередные награды. Уверен, что ваша творческая деятельность будет содействовать и достижению показателей национального проекта "Культура". Задачу сделать такие учреждения как можно более популярными ставит перед нами президент России Владимир Путин", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, создание условий и возможностей для творческого развития жителей страны – одна из ключевых задач национального проекта "Культура", который реализуется в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

СПРАВКА:

Премия "Душа России" присуждается руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры.

Всего в 2019 году присуждено 15 премий в номинациях "Народная музыка", "Народное пение", "Народный мастер", "Традиционная народная культура" и "Народный танец".