РусГидро опровергает данные о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины Общество

Фото: с сайта Нижегородской ГЭС

РусГидро опровергает данные о существующей неустойчивости Горьковской плотины Нижегородской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня в ряде СМИ появилась информация о заявлении директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна о якобы существующей неустойчивости Горьковской плотины Нижегородской ГЭС. Данная информация не соответствует действительности", - пояснили в РусГидро.

Как сообщает компания, контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами и Декларацией безопасности гидротехнических сооружений.

"На Нижегородской ГЭС действует современная информационно-диагностическая система мониторинга состояния гидротехнических сооружений. Система обрабатывает информацию, получаемую с помощью контрольно-измерительных приборов и визуальных осмотров и обследований, проводимых на ГЭС. Она обеспечивает диагностику состояния всех сооружений ГЭС для контроля их безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении РусГидро.

Кроме того, по данным компании, состояние гидротехнических сооружений на регулярной основе проверяется Ростехнадзором и другими контрольными органами – последняя проверка осуществлялась летом 2019 года.

"Таким образом, сегодня нет каких-либо данных о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины", - подытожили в РусГидро.