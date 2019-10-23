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Общество

"В Нижегородской области любят и знают автомобильную технику", - Глеб Никитин

27 октября 2019 09:00  [78] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем автомобилиста.

"День водителя" всегда занимал особое место в календаре. От работы этой отрасли зависит очень и очень многое. Невозможно переоценить значение автотранспорта для грузовых и пассажирских перевозок, стабильной работы экстренных служб", - сказал губернатор.

"На плечах водителей лежит огромная ответственность не только за свою жизнь и здоровье. На дороге чрезвычайно важно сохранять хладнокровие и соблюдать правила, быть мудрым, даже в конфликтных ситуациях!", - добавил он.

"В этом году в крупнейших городах региона – Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе - серьезно обновится автобусный парк. Причем преимущество отдается более экологичному транспорту, работающему на газомоторном топливе", - отметил Глеб Никитин.

"Благодаря национальным проектам и федеральным программам закупается новая техника для медицины и образования. Это не только автомобили "скорой помощи" и школьные автобусы, но и уникальные машины, например, мобильные "Кванториумы". Передвижные технопарки - полностью нижегородская разработка, аналогов которой пока нет в России. В Нижегородской области любят и знают автомобильную технику, хранят промышленные традиции и создают новые инновационные разработки!", - подчеркнул глава региона.

"Также в Нижегородской области реализуются мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это ремонт и строительство новых автодорог, создание новых, более удобных схем движения. Уверен, что это поможет сделать региональные трассы как можно более комфортными и безопасными!", - подытожил Глеб Никитин.

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