ЗС НО объявляет старт приема заявок на ежегодный конкурс "Творчество против коррупции" Общество

Законодательное собрание Нижегородской области объявляет старт приема заявок на участие в пятом областном конкурсе "Творчество против коррупции". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заявки принимаются с 23 октября по 25 ноября. Конкурс проводится в целях антикоррупционного просвещения, развития правовой грамотности и правосознания населения Нижегородской области.

Принять участие в нем могут:

учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и студенты профессиональных образовательных организаций Нижегородской области

студенты образовательных организаций высшего образования, действующих на территории Нижегородской области;

государственные и муниципальные служащие Нижегородской области;

научно-педагогические работники образовательных учреждений Нижегородской области.

Работу можно подготовить в формате:

1) "наглядная агитация против коррупции" (плакаты, коллажи, транспаранты - на листе формата А3, фотографии, комиксы, стикеры, наклейки, буклеты, флаеры и иное – на листе формата А4);

2) "слово против коррупции" (стихи, поэмы, романы, баллады, оды, гимны и иные тексты - объемом не более 2 страниц, выполненные в редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 1,0 пт, аббревиатуры, девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, частушки и иное - объемом не более 1 страницы, выполненные в редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 1,0 пт);

3) "инновации против коррупции" (презентации, фильмы, клипы, видеоролики, слайд-шоу, мультфильмы и иные работы с использованием современных технологий - продолжительностью не более 3 минут).

Участники представляют на конкурс заявку установленного образца (приложение 1) и письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 2).

С более подробной информацией можно ознакомиться в положении о конкурсе на официальном сайте Законодательного собрания.

Конкурсные работы, выполненные в соответствии с условиями конкурса, представляются в электронном виде с последующей отправкой оригинала не позднее срока, установленного для проведения предварительного этапа конкурса.

Оригиналы материалов для участия в конкурсе направляются по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, Законодательное собрание Нижегородской области.